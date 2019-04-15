Москва, 15 апреля, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщает 15 апреля пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

Кроме общих вопросов повестки дня этой международной организации, Лавров и Гутерреш обсудили пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Сирии.

«С российской стороны была подтверждена нацеленность на продолжение продуктивного взаимодействия с ООН по широкому кругу вопросов», — указано в сообщении МИД РФ.