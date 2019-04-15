Нижний Новгород, 15 апреля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Суд в Нижнем Новгороде назначил наказание 36-летней женщине и 34-летнему мужчине, обвиняемым по п.п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), в виде 13 и 11 лет лишения свободы соответственно. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима, мужчина — строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Иван Дряпаченко. Похороны ребенка. 1932

По данным следствия и суда, ребенок родился 7 апреля 2017 года. Мальчика систематически лишали питания и не обеспечивали должный уход, в результате чего у него развилось тяжелое заболевание. В июле, гуляя с ребенком, отец заметил, что мальчик не подает признаков жизни и вызвал скорую помощь.

Ребенок попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 11 декабря мальчик скончался.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания мальчика», — подчеркнули в управлении.

В ходе расследования для установления вменяемости родителей было проведено несколько стационарных психолого-психиатрических экспертиз, в том числе в ФГУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского» и две экспертизы в нижегородской больнице имени Кащенко, три комплексные судебно-медицинские экспертизы для установления причинно-следственной связи между негативными последствиями для жизни и здоровья ребенка и бездействием родителей.

Были допрошены родственники семьи, соседи, участковые педиатры, медсестры, лечащие врачи, медики СМП, специалисты министерства здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов.

Свою вину родители не признали. Они заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее в регионе был вынесен приговор по другому резонансному уголовному делу по обвинению матери в убийстве своих детей — мальчика и девочки.

27-летняя женщина обвинялась по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»), а также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

Суд постановил, что решение об убийстве обвиняемая приняла в здравом уме. Она признана полностью вменяемой. По совокупности доказательств женщина признана виновной. Первоначально после задержания она созналась в содеянном, а потом полностью отрицала свою вину.

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