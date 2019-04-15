Лондон, 15 апреля, 2019, 20:53 — ИА Регнум. По мнению ряда аналитиков рынка, в ближайшее время нефти не грозят резкие взлёты и падения, Brent может стабилизироваться на уровне $70 за баррель, 15 апреля передает агентство Reuters.

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«Мы ожидаем, что в ближайшее время нефть будет торговаться в относительно узкой полосе около 70 долларов (за баррель)», — считает представитель Energy Aspects Вирандра Чаухан.

По мнению аналитика, несмотря на падение мирового производства, подстёгивающее нефтяные цены, снижающим фактором могут стать разногласия в ОПЕК+.

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