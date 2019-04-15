Копенгаген, 15 апреля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило получение дополнительной заявки от компании оператора газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки данного трубопровода. При этом в агентстве заявили, что не могут точно сказать, когда именно будет принято решение по всем имеющимся заявкам.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

В ДЭА отметили, что в новую, уже третью по счёту, заявку от Nord Stream 2 AG входят не один, а два альтернативных маршрута через датскую исключительную экономическую зону Балтийского моря к юго-востоку от острова Борнхольм.

Теперь агентство займётся экологической оценкой новых вариантов маршрута. Будет проведено общественное обсуждение заявки.

Стоит отметить, что ранее в ДЭА уже заявляли, что юго-восточный маршрут является наиболее предпочтительным. При этом две другие заявки от Nord Stream 2 AG, поданные ещё в апреле 2017 года и в августе 2018 года, до сих пор находятся на рассмотрении.