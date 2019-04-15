Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Контейнерооборот российских портов Балтийского бассейна в первом квартале 2019 года вырос на 11,7% до 645,33 тыс. TEUs. Такие данные представило профильное агентство Infranews.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

Наилучшая динамика зафиксирована по перевалке импортных контейнеров — показатель увеличился на 12,9%, до 334,5 тыс. TEUs. Объемы перевалки груза на экспорт также показывают рост — на 10,5% до 310,83 тыс. TEUs.

При этом по объемам порожних контейнеров отмечен больший рост, чем по груженым — увеличение показателя в 2,3 раза против 7,4% в импорте и 12,8% против 9,6% в экспорте.

Лидером по перевалке контейнеров по-прежнему остается Большой порт Санкт-Петербург, где контейнерооборот вырос на 12,1%, до 564,6 тыс. TEUs. В Калининграде показатель составил 65,71 тыс. TEUs, на 26% выше, чем в первом квартале 2018 года. Крупнейший порт на Балтике — Усть-Луга — перевалил всего 15,03 тыс. TEUs — спад на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что по сравнению с началом года темпы роста перевалки контейнеров в порах Балтики сократились.

«Отрицательная динамика темпов роста возможна и в дальнейшем с учетом эффекта высокой базы», — говорится в сообщении.

Несмотря на хороший старт в начале года, контейнерные мощности на терминалах в портах Балтийского бассейна так и останутся задействованы не полностью.

По итогам 2018 года стивидоры портов на Балтике увеличили перевалку контейнеров на 10,8% до 2,48 млн TEUs, при этом существующая мощность составляет 5 млн TEUs, а проектная — около 11 млн TEUs.