Санкт-Петербург, 15 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В период до 2021 года «Газпром» построит в Ленинградской области пять газораспределительных станций (ГРС), 591 км межпоселковых газопроводов, семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а также реконструирует одну или две ГРС. Дойдет газ и до Приозерска.

Lenobl.ru Сотрудник «Газпрома»

Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве компании и региона на 2019−2021 годы, которое подписали 15 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Согласно документу, уже в 2019 году в Ленобласти завершится строительство газопровода-отвода к Приозерску и межпоселкового газопровода к поселку Селиваново. Напомним, газификация Приозерского района оказалась недавно в центре громкого скандала.

При реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2012−2015 годы предусматривалось строительство газопровода-отвода к городу Приозерск, стоимостью почти 2 млрд рублей. Весь газопровод из четырех очередей должны были сдать еще к концу 2014 года, но пока полностью сдана только первая очередь.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Ленобласти, при строительстве газопровода-отвода к городу Приозерску произошло мошенничество в особо крупном размере. Несмотря на срыв объемов и сроков работ, генподрядчик ООО «Омега» получил на свои счета от заказчика денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей. На проблемы в газификации региона пожаловались президенту России в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года.

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«В новом соглашении с «Газпромом» прописаны конкретные объекты, сроки реализации проектов и ответственные лица. Кроме того, в документе отражены все ранее звучавшие острые вопросы. В частности, — газификация Приозерского направления. Это один из наших ведущих приоритетов на 2019 год. Мы намерены добиться того, чтобы уже в этом году под Приозерск пришел газ, а в следующем году хотим перевести котельные Приозерска на газ и газифицировать частный сектор», — заявил сегодня губернатор Александр Дрозденко.

Помимо производственных объектов, в рамках соглашения с «Газпромом» к 2021 году планируется построить в Ленобласти пять физкультурно-оздоровительных комплексов.

Напомним, 15 апреля в Ленобласти введена в эксплуатацию ГРС «Лаголово», которая обеспечит поставку природного газа в населенные пункты и на производственные объекты Ломоносовского и Гатчинского районов.