Вильнюс, 15 апреля, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Минобороны Литвы, которое еженедельно отчитывается об активности российской боевой авиации над Балтийским морем, которая курсирует из и в Калининградскую область, объявило о взлёте самолётов из так называемой воздушной полиции НАТО за неделю всего один раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля.

Papas Dos Ил-20М

9 апреля над Балтикой истребители НАТО сопровождали самолёт разведки Ил-20, который летел из Калининградской области в Ленобласть.

В течение всего 2019 года истребители НАТО для сопровождения российской боевой авиации еженедельно взлетали по 3−5 раз.

Напомним, что авиация НАТО в Прибалтике базируется на литовском аэродроме Зокняй в Шяуляй и в эстонском Эмари.