Нижний Новгород, 15 апреля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин активно пользуется проектными принципами работы и задействует в своём регионе федеральные тренды. Такой вывод делают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём докладе «Глеб Никитин. Жёсткий управленец», опубликованном на сайте центра 15 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глеб Никитин

Как напоминают авторы доклада, 40-летний Никитин был одним из первых назначенцев в целой серии губернаторских перестановок осени 2017-го. Он сильно контрастировал с прежним руководителем региона 70-летним Валерием Шанцевым — представителем «старой школы» управленцев. По мнению экспертов, его отставка «хорошо подтверждала предположение о том, что в Кремле настроены на постепенную замену возрастных чиновников молодыми управленцами». В сентябре 2018 году Никитин, выдвинутый «Единой Россией», одержал победу на прямых выборах нижегородского губернатора.

С одной стороны сохраняя определённую преемственность (существенно состав облправительства изменился только после выборов), Никитин быстро провёл «зачистку рассадника конфликтов», под которым в докладе ЦПК подразумевается городская элита. С Никитиным эксперты связывают в том числе и серию отставок и уголовных дел в Нижнем Новгороде, в том числе — арест и дальнейший приговор бывшему главе города Олегу Сорокину.

«В адрес нового врио зазвучали упреки, его критиковали за слишком жесткий подход и предсказывали, что рано или поздно ему придется договариваться, чтобы удержаться в губернаторском кресле. Но Никитин договариваться не собирался. Он решил идти до конца. Поддержку оказали силовики. Вскоре на главного оппонента губернаторской власти, бывшего мэра и депутата регионального заксобрания Олега Сорокина, было заведено уголовное дело», — говорится в докладе.

По инициативе Никитина была изменена и структура городской власти — одноглавая модель (мэр города) вместо двуглавой (глава города и глава администрации). Нижний Новгород по протекции губернатора возглавил депутат Государственной думы РФ Владимир Панов.

В Нижегородской области Глеб Никитин стал активно использовать федеральные практики. Он объявил о разработке новой стратегии социально-экономического развития региона, которая включала в себя сразу несколько проектов: «Забота о благополучии каждого», «Комфортно жить везде», «Эффективная работа правительства». Причём, как отмечают эксперты, итоговый документ был построен с учетом новых национальных проектов.

По оценке авторов доклада, именно в Нижегородской области проектный принцип по примеру федерального центра был реализован в наибольшем масштабе. К разработке таких проектов Никитин обязательно подключает общественность. С её участием реализуется и кадровая программа «Команда правительства» — советы и рекомендации будущим чиновникам могут оставить все желающие. По конкурсу в регионе уже отобраны министры культуры и экологии, что позволило Агентству стратегических инициатив (АСИ) рекомендовать этот опыт к распространению в других регионах.

«В целом же новый нижегородский губернатор, как и другие представители власти новой волны, в своей работе целенаправленно демонстрирует нацеленность на результат, которую, кстати, постоянно пропагандирует», — говорится в докладе ЦПК.

Особенностью кадровой работы Никитина политологи считают прямую связь эффективности с личной ответственностью: «весной 2018 года он заявил о необходимости усилить финансовую дисциплину и раскритиковал сразу несколько министерств за некачественное управление расходами и низкий уровень бюджетного исполнения», уволил заместителя министра образование за ДТП в пьяном виде.

В Центре политической конъюнктуры обращают внимание, что Никитин не потерял плотную связь с федеральным центром: он по-прежнему привык напрямую общаться с вице-премьерами и руководителями министерств., договариваясь с ними о субсидиях или об участии региона в федеральных программах.

А вот в общении с жителями молодой губернатор Нижегородской области демонстрирует «сдержанную открытость». Никитин не присутствует в социальных сетях, но регулярно использует формат прямого личного общения — встреч с жителями. «Он с готовностью признает проблемы и не уходит от неудобных вопросов, что отмечают в Москве, для которой важно умение новых губернаторов реализовать запрос на «новую искренность», — отмечается в докладе.

Обещаний Никитин при этом предпочитает не давать, от критики федерального центра воздерживается, однако «не стесняется указывать на недоработки». Избегает эмоциональных высказываний: «создается впечатление, что он выверяет каждую фразу, не допуская лишних или случайных формулировок. Порой губернатор выглядит даже слишком деловым, не эмоциональным.

Говоря об итогах работы Никитина, эксперты соглашаются, что «ему удалось выполнить не только прямо поставленные задачи, но и решить некоторые проблемы, накопившиеся за время работы предшественника».

Выросла производительность труда (+12%), средний уровень зарплат (+6%) в областной бюджет из федерального поступили 37,7 млрд рублей. «Область участвовала в 22 федеральных программах, то есть практически во всех, где такое участие было возможно», — подчёркивают эксперты.

К очевидным плюсам для Никитина авторы доклада относят его работу в Госсовете (возглавляет рабочую группу по экологии) и наставничество в проекте «Лидеры России».

Вместе с тем, минусами могут стать сохраняющаяся общая напряжённость в регионе и «нежелание губернатора договариваться с местными группами влияния». «Конечно, какие-либо ограничивающие договоренности с разными группами в регионе губернатору, пользующемуся высокой поддержкой в Центре, не нужны, но в дальнейшем ему придется постепенно находить общий язык с теми местными кадрами, кто будет привлекаться для исполнения его стратегии — кадровая скамейка все же не так длинна, как кажется», — говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.

«Позицию Никитина можно оценить как весьма прочную. Решены приоритетные задачи: промышленное производство в регионе получило новый импульс, отлажены ключевые механизмы управления, внедрены инструменты проектной деятельности. Никитин продемонстрировал столь жесткий стиль управления и решения политических вопросов, что его можно было бы даже причислить к категории силовиков без погон. Он ликвидирует проблемы методом «оперативного хирургического вмешательства», прощаясь с чиновниками и игнорируя мнение навязываемое ему оппозицией, — делают вывод авторы доклада. — В условиях сильных внутриэлитных конфликтов такой подход оказался вполне уместен. Никитин пока не допустил значимых политических и имиджевых промахов. Он в полной мере использует наработанные связи как для развития области, так и для укрепления собственных позиций. Возможно именно по этим показателям в администрации президента рассматривают его опыт как один из примеров удачной реализации губернаторами новой волны управленческих компетенций, полученных на уровне федерального центра».

По данным фонда «Общественное мнение» на март 2019 года, положительно деятельность губернатора Глеба Никитина оценивают 37% жителей региона, но и отрицательно — только 7% опрошенных. При этом уровень доверия главе региона за последний год вырос на 10%.