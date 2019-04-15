Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала показали два новых состава метро, которые снабжены специальным «антивандальным» покрытием. Вагоны представили в электродепо «Калиновская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Вагоны метро

Составы производства подмосковного Метровагонмаша должны прослужить не менее 30 лет. Часть оборудования сделана на микропроцессорной основе, в самих вагонах установлена современная система вентиляции, а двери теперь не задавят нерасторопных свердловчан благодаря системе противозажатия — при соприкосновении с любым предметом двери «откажутся» закрываться.

Интерьеры вагонов снабдили специальным «антивандальным» покрытием, которое позволяет легко стирать любые «хулиганские» художества.

Один из присутствующих предположил, что антивандальное покрытие лишь станет «очередным вызовом русской смекалке». Проверить справедливость этих утверждений можно будет через полгода, когда мэрия повторно оценит «стойкость» вагонов.

«Вместе с вами посмотрим, как мы бережём городское имущество. Вандализм в метро сегодня существует, поэтому с этим тоже нужно будет разбираться», — подчеркнул мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, ещё до 1 июня 2019 года проезд в метро Екатеринбурга должны повысить до 32 рублей. Новые составы и модернизация уже существующих вагонов — это один из поводов, из-за которого и подняли тариф на проезд.