Москва, 15 апреля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В выходные дни (13−14 апреля) инвесторы, работающие с нефтяными активами, услышали от вице-премьера правительства Антона Силуанова весьма занимательную весть: по его предположению, нефть может опуститься до $40 за баррель. Безусловно, такое заявление можно расценить как своеобразный маячок беспокойства правительства за цены на нефтепродукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент действует договоренность о заморозке цен на моторное топливо, однако при подобных темпах роста нефтяных котировок, нефтедобывающие компании несут колоссальные убытки.

«Скомпенсировать подобный разрыв из бюджета представляется крайне сложным со стороны Минфина, однако подобная попытка вербальной интервенции не принесла успеха, нефтяные котировки отреагировали весьма вяло. Не имеют отечественные чиновники такого веса, как Дональд Трамп, чтобы значительно сдвинуть одной фразой цены на нефть», — отметила эксперт.

После подобных заявлений и на фоне политических дисбалансов можно видеть небольшое падение котировок марки Brent до $70,50 за баррель и снижение цен на американскую нефть WTI до $63 за бочку. Верхняя граница коридора нефтяных котировок находится в диапазоне повышения на $1,00−1,20 за баррель.

«Не стоит также забывать, что в середине апреля планировались обсуждения хартии нового нефтяного альянса в Вене, которые могут принести нефтяному рынку глобальные ориентиры цен на нефть», — напомнила Ланис.

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