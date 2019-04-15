Москва, 15 апреля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. На прошлой неделе в США стартовал очередной сезон корпоративных отчётов крупнейших американских корпораций и банковских конгломератов, что послужило поводом для очередной волны оптимизма и скромного, но всё-таки роста американского фондового рынка, на фоне которого началось, небольшое, но всё равно оно началось, ослабление курса американского доллара США на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Именно совокупность ряда факторов и будет определять направление движения курса российской национальной валюты на этой, а также, возможно, и следующей неделях. При стабильном рынке сырья, который себя чувствует комфортно даже на уровнях выше $70, скорее всего, можно будет наблюдать продолжение восходящего тренда, который доминировал на внутреннем валютном рынке в России», — считает эксперт.

Ведомый внешними факторами, курс российского рубля будет стремиться снова укрепить свои позиции по отношению к доллару США, но при этом, за счёт роста курса единой европейской валюты по отношению к доллару, курс российского рубля может снизится по отношению к евро.

«Основными триггерами, за которыми необходимо будет следить при оценках роста курса рубля, будут отметки на уровне ниже чем 63,50 руб. за доллар и отметка в 73,5−74 руб. за евро. Если рубль укрепится ниже 63,50 руб., то есть смысл ожидать его на уровне в 60,0−61,50 руб.

С евро может произойти обратное: рост евро может быть до уровня в 74−75,00 руб., но тут необходимо понимать, что это в первую очередь внешний ветер перемен на международном валютном рынке», — пояснил Блинов.

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