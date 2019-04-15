Токио, 15 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Компания Honda создала самую быструю в мире газонокосилку Mean Mower V2. Об этом 15 апреля сообщает портал CarAndBike.

Motor1 Газонокосилка Honda

Двигатель газонокосилки представляет собой новый четырехцилиндровый агрегат объемом 999 куб. см, который развивает мощность более 190 л. с. при 13 000 об/мин. Движок для Mean Mower V2 взят от мотобайка Honda CBR1000RR Fireblade SP. Он позволяет разогнать газонокосилку до 241 км/ч. Мотор работает в паре с шестиступенчатой трансмиссией. Уже на первой передаче машина может разогнаться до 145 км/ч.

«Оригинальная Mean Mower стала для нас большим испытанием, и в результате получилась потрясающая машина», — сообщил управляющий директор компании Honda в Великобритании Дейв Ходжеттс.

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