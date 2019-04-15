Москва, 15 апреля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Мера по освобождению работников, получающих минимальную заработную плату, от уплаты НДФЛ абсолютно справедлива, поскольку после вычета налога сумма дохода уменьшается и работник получает заработную плату ниже установленного законом порога, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

Но вот как решить это противоречие таким образом, чтобы это было и социально справедливо по отношению к работающим гражданам, и экономически эффективно, и удобно с административной точки зрения — это уже решение правительства РФ, которое должно взвесить все «за» и «против» всех вариантов.

«С точки зрения социальной справедливости работнику обеспечивается минимальный доход и: первый вариант — просто не устанавливается 13% налог; в этом случае обеспечивается социальная справедливость и гарантии государства, но, возрастает риск ухода «в тень» заработной платы», — отметила эксперт.

А в России на сегодняшний день и так процент «серых» заработных плат очень высокий; второй вариант — возврат или выдача компенсаций всем, кто получал в течение определенного периода ниже прожиточного минимума; но это колоссальная административная нагрузка на налоговые органы.

«Но в целом необходимо менять сам подход к уплате налога по опыту некоторых европейских стран — не перекладывать на плечи работодателя обязанность платить налоги, а обязать граждан самим платить налоги, но при этом со стороны государства необходимо обеспечить выполнение основных принципов налогообложения: своевременность, простота и удобство.

В эпоху информационных технологий это можно сделать эффективно, административно просто и экономически выгодно для государства», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

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