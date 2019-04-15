Пало-Альто, США, 15 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Видео с тестированием брони Tesla Model S разместил блогер Зак Нельсон на своем канале в YouTube.

YouTube Tesla Model S

Модель электрокара создана в американском ателье ArmorMax. Ее защиту обеспечивают многослойные стекла, изготовленные из поликарбоната, а также специальные панели в дверях и стойках кузова. Несмотря на броню, вес авто увеличился всего на 250 кг. Однако такой комплект рассчитан только на защиту от выстрелов из пистолета. Комплект защиты от автоматных очередей весит 360 кг.

Блогер Зак Нельсон решил проверить броню электромобиля. На расстоянии нескольких шагов он расстрелял окно авто из самозарядного пистолета Glock 19. В тестировании блогер применил как стандартные патроны, так и экспансивные пули. Бронированное авто тест выдержало.

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