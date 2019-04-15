Москва, 15 апреля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информацией о том, доложил ли глава Минэкономразвития Максим Орешкин президенту РФ Владимиру Путину точные цифры о размере бюджетных средств, вложенных в импортозамещение, или нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пообещав журналистам уточнить этот вопрос.

Kremlin.ru Путин разговаривает по телефону

«Точно я не знаю, могу только сказать, что пока у них (президента и министра — прим. ИА REGNUM ) отдельных полноформатных встреч не было», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин и Орешкин с тех пор не единожды пересекались на полях других мероприятий.

«Орешкин, как и все министры, достаточно часто общается с президентом по телефону по мере необходимости, поэтому мог это сделать (представить доклад — прим. ИА REGNUM ) в рабочем порядке», — добавил Песков.

Напомним, 9 апреля во время международного форума «Арктика — территория диалога» президент РФ Владимир Путин обратился к находившемуся в зале министру экономического развития Максиму Орешкину, чтобы уточнить, какую сумму тратит Россия на импортозамещение. Точный ответ министр сразу дать не смог, чем вызвал шутливое замечание главы государства в свой адрес.

«Министр экономического развития не помнит», — сказал президент.