Москва, 15 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Ситуация, при которой человек, получающий 13 тысяч рублей в месяц, платит НДФЛ по той же ставке, что и человек, получающий в месяц 13 миллионов, является бессмысленной и разрушительной для страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 апреля, комментируя инициативу об освобождении части граждан от уплаты НДФЛ.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве обсуждают возможность освободить от уплаты подоходного налога граждан, чья зарплата после его уплаты оказывается ниже прожиточного минимума. В среднем по стране речь идет о зарплатах ниже 13 тыс. рублей.

«В СМИ шумят по поводу «плана» освободить граждан России с низкой зарплатой от уплаты подоходного налога, а между тем не менее глубокого осмысления требует другая статистика. Четверть наших сограждан не работают по той специальности, которой они обучались в высшем или среднем специальном учебном заведении. Треть из них «нашли» себя на другом поприще в результате отсутствия вакансий по желаемому роду деятельности, а четверть — в поисках более достойной оплаты.

Кто эти люди? Учителя, медперсонал, инженеры, агрономы, социальные работники, техники, квалифицированные рабочие, люди многих других нужнейших для общества специальностей.

И действительно, о чём мы говорим: стоит или не стоит человека, получающего за свой труд в месяц менее 13 тысяч рублей, освобождать от подоходного налога? Нет, мы говорим о том, что у нас в стране человек, который получает менее 13 тысяч рублей в месяц, платит НДФЛ по той же ставке, что и человек, получающий в месяц 13 миллионов рублей. Так быть не должно, это просто бессмыслица какая-то, причём бессмыслица разрушительная для страны в целом!

Итак: платить зарплату менее 13 тысяч рублей постыдно, на неё, даже если умножить эту сумму на два, достойно жить невозможно, но брать с неё налог, причем налог, равный налогу с миллионера — это вообще, как говорится, ни в какие ворота не лезет! Чем быстрее наше правительство это поймёт, тем лучше», — отметил Михаил Демурин.