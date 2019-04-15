Москва, 15 апреля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Шаг государства по освобождению граждан РФ с низкими зарплатами от НДФЛ был бы логичным, так как в ряде стран мира доход ниже прожиточного минимума (а МРОТ в России устанавливается в зависимости от прожиточного минимума) не облагается налогом. И это касается не только развитых стран G7, как, например, Германия и Великобритания, но даже ряда стран БРИКС, например Бразилии, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По её мнению, такое решение было бы справедливым, так как на МРОТ прожить даже в регионах не очень просто: реальные доходы населения падают пятый год, причем не только из-за обесценения рубля и роста инфляции, но еще из-за роста тарифов по ЖКХ, а с 2019-го еще и из-за роста НДС на подавляющее большинство товаров и услуг, которые из-за роста налогообложения подорожали.

«Конечно, на уровне законодателей могут быть определенные препятствия, так как правительство будет отстаивать налогообложение малоимущих до последнего из-за возможности потерять доходы в бюджет. Ведь зарплаты на уровне МРОТ получает 11 млн российских граждан, не так уж и мало», — подчеркнула эксперт.

Однако для малоимущих граждан могут быть неприятные сюрпризы: некоторым работодателям будет проще их уволить и заменить мигрантами, которые нередко соглашаются не только на зарплату на уровне прожиточного минимума, но даже работать нелегально, особенно это касается сезонных рабочих.

«Также недостаточно ясны перспективы тех граждан РФ, кто не имеет постоянной работы и получает доходы, например, в виде гонораров за статьи для СМИ. Возможно, работодатели от них потребуют либо принудительно оформиться в самозанятые (это касается тех регионов, где такой налог уже действует в качестве эксперимента, например, Москвы), либо начнут им платить «серые» зарплаты, и здесь работник относительно выигрывает в том, что не платит НДФЛ, но проигрывает в будущем размере пенсии», — высказала свою точку зрения Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

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