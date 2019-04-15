Анкара, 15 апреля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Стамбульский аэропорт 7 — 11 апреля 2019 года принял более 600 тысяч пассажиров, сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции. Согласно информации, за указанный период число отбывших из воздушной гавани составило 308,6 тысяч пассажиров, а прибывших — 329 тысяч. Кроме того, с 7 по 11 апреля аэропорт принял более четырех тысяч самолетов. Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что исторический переезд авиакомпаний из Международного аэропорта имени Ататюрка в «Стамбульский аэропорт» находится на завершающей стадии. Из новой воздушной гавани Стамбула уже начали выполняться международные и внутренние рейсы. Помимо самолетов авиакомпании Turkish Airlines, Стамбульский аэропорт начал принимать и лайнеры других зарубежных авиаперевозчиков. По завершении переезда Стамбульский аэропорт сможет принимать две тысячи самолетов в сутки, выполняющих рейсы в более 350 пунктов назначения. Аэропорт будет обслуживать самолеты 250 авиакомпаний. Безопасность аэропорта обеспечат 3500 охранников и девять тысяч современных видеокамер.