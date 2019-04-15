Москва, 15 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Уникальное захоронение возрастом несколько тысяч лет обнаружили российские археологи из Центра египтологических исследований РАН в ходе раскопок древнего некрополя в Египте, сообщает 15 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех», поддержавшей исследования.

Высший совет по делам древностей Египта Раскопки

Раскопки ведутся более семи лет на месте древнего акрополя, расположенного у коптского монастыря. Найденное захоронение содержит мумию и сочетает в себе элементы древнеегипетских и римских погребальных обрядов.

«За время проведенных исследований на территории около 1400 квадратных метров было раскопано более четырех сотен могил, изучение которых имеет огромное значение для понимания жизненного уклада и культуры древних жителей, населявших этот оазис со времен правления Птолемеев до раннего средневековья», — пояснила руководитель научного подразделения Центра египтологических исследований РАН Галина Белова.

Отмечается, что дальнейшее изучение мумии позволит уточнить дату её захоронения. По мнению учёных, это произошло в римский период истории Египта, несколько тысяч лет назад.

Напомним, ранее о событии сообщило министерство по делам древностей Египта. По информации ведомства, гробница принадлежала египетскому вельможе Туту.