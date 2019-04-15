Москва, 15 апреля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В ЛДПР приветствовали обсуждение правительством предложения освободить малообеспеченных граждан от уплаты НДФЛ и считают это шагом к прогрессивной ставке налога, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Сборщики налогов

Ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

Законопроект об освобождении малообеспеченных граждан от НДФЛ вносили ранее в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, напомнил замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Мы вносили соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думы и предлагали освободить от уплаты НДФЛ лиц с ежемесячными доходами ниже 20 тыс. рублей, однако тогда наше предложение не нашло поддержки парламентского большинства», — напомнил он.

В правительстве все же задумались над его реализацией на практике, указал парламентарий.

«Считаем это хорошим знаком, справедливой мерой по отношению к миллионам граждан с невысокими зарплатами и надеемся на воплощение данной идеи уже в ближайшем будущем. Не исключаю, что такой шаг получит свое логическое продолжение в виде перехода на прогрессивную шкалу НДФЛ», — отметил Нилов.

Вместе с тем в правительстве РФ опровергли обсуждение освобождения малообеспеченных граждан от уплаты НДФЛ.