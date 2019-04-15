Москва, 15 апреля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Платёжная система VISA запустила в России в тестовом режиме услугу снятия наличных через кассы магазинов. Об этом 15 апреля сообщил «Коммерсантъ».

Банковская карта Visa

Пока что система работает в сети магазинов «Русский пармезан», партнером VISA по этому пилотному проекту стал Россельхозбанк. Владельцы карт VISA могут снимать наличные со счета не только по карте, но и при помощи смартфона. Отмечается, что впоследствии система может заработать на всей территории России.

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Напомним, 13 апреля 2019 года ИА REGNUM сообщило, что лимит платежей без ввода пин-кода по картам VISA увеличен до 3 тыс. рублей. До этого сумма лимита составляла 1 тыс. рублей.