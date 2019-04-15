Москва, 15 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Останкинский районный суд г. Москвы сегодня отказал В. Жириновскому и ЛДПР в удовлетворении их совместного иска к шеф-редактору китайского бюро Financial Times Чарльзу Кловеру о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу лично В. Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

Повод для обращения в суд истцы нашли в книге Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый расцвет национальной идеи», изданной в 2016 году российским изданием «Фантом пресс». Чарльз Кловер в период 2008—2013 годов был шефом московского бюро Financial Times. Порочащими сведениями в этой книге В. Жириновский счел фразу:

«Ходили упорные слухи, будто бы Жириновский бывший агент КГБ, — его действительно выдворили в 1970 году из Турции, обвинив в шпионаже».

ЛДПР в свою очередь сочла себя опороченной фразами Кловера о том, что

«ЛДПР была вознаграждена за решение сохранять во время мятежа нейтралитет: она получила кое-какие кабинеты в Кремле и благожелательное освещение по телевидению»

и

«ЛДПР оказалась самым, пожалуй, успешным из совместных проектов компартии и КГБ, направленных на перехват и контроль политической реформы. Одни их этих проектов, в том числе ЛДПР, должны побеждать на выборах, другие — избегать выборов».

Истцы требовали опровергнуть эти сведения в любом СМИ и взыскать в пользу В. Жириновского компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Первоначально иск был подан к издательству «Фантом пресс», поскольку, как заявляла представитель истцов Екатерина Жарикова на первых слушаниях дела, истцы полагали, что Чарльз Кловер — это «вымышленный, не существующий автор». Узнав по ходу рассмотрения дела о том, что он реальное физическое лицо, истцы привлекли его в качестве ответчика, а от всех требований к издательству отказались. «Фантом пресс» остался участником процесса в качестве третьего лица, заявив ходатайство о взыскании с истцов, отказавшихся от иска, компенсации судебных издержек.

Рассмотрев дело, суд постановил, что заявленные сведения не подлежат опровержению, и истцам в их требованиях об опровержении сведений отказал и, соответственно, отказал во взыскании с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

При этом суд взыскал с истцов в пользу издательства «Фантом пресс» в качестве компенсации судебных издержек сумму в размере 30 000 рублей.