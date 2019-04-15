Новосибирск, 15 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Аэропорт «Толмачёво» в первом квартале 2019 года обслужил 1,35 млн пассажиров, что на +15,1% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачёво»

«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 923 441 (+17,7%), на международных — 425 497 (+9,8%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост в отчётном периоде показали внутренние направления в Улан-Удэ (+141,9%), Новый Уренгой (+127,9%), Пермь (+84,7%). На международных линиях самыми динамичными стали направления в Наманган (+147,3%), Фукуок (+101,9%), Прагу (+84%).

За три месяца аэропорт обслужил 6800 самолёто-вылетов (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года). Грузопоток за январь-март составил 7132 тонны.