Москва, 15 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Почти треть жителей России (28%) никогда не работали по специальности. Среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Достаточно продолжительное время (более пяти лет) по специальности работали 48% российских граждан. 16% опрошенных работали от года до пяти лет, 6% — менее одного года.

Для работы в другой сфере деятельности 37% участников опроса проходили специальные курсы переподготовки. 33% обучались самостоятельно. 29% не получали никаких знаний и навыков для работы по другой специальности.

Опрос проведен 11 апреля 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, почти половина (47%) граждан России работают не по профессии.

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