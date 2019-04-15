Москва, 15 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Освобождение граждан РФ с низкой зарплатой от уплаты НДФЛ — абсолютно правильный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По его мнению, несомненно государству необходимо искать новые формы социальной поддержки населения. Предложенный вариант освобождения от НДФЛ работающих граждан с низкой зарплатой — это выгодный для всех вариант.

«Государству не нужно искать сверх средства на дотации — граждане РФ имеют работу и доход, гражданам легче найти работу, так как не все идут на такой уровень оплаты с учетом того, что ещё надо и налог заплатить, и для работодателя нет излишней нагрузки администрирования такого налога», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

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