Москва, 15 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Нефти марки Brent все тяжелее и тяжелее держаться выше отметки $71 за баррель. Ухудшающийся новостной фон с каждым днем усиливает «нефтяную гравитацию», которая в ближайшие несколько недель наверняка перевесит влияние отдельных форс-мажорных событий и развернет рынок нефти вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На прошлой неделе главным поддерживающим форс-мажорным фактором выступали военно-политические события в Ливии, из-за которых мировой рынок мог недосчитаться до 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Будет ли аналогичный фактор на этой неделе, сказать сложно, но зато невооруженным взглядом видно накапливающееся количество негативной для рынка нефти информации», — пояснил эксперт.

Это и внутриотраслевые данные за прошлую неделю, которые показали и рост запасов сырой нефти в США, и рост числа буровых установок. Это и неоднозначные заявления российского президента, которые он сделал в ходе участия в Международном арктическом форуме о пролонгации ограничений добычи ОПЕК+.

«И, наконец, российский Минфин в эти выходные зачем-то сообщил о возможной реакции рубля и последствиях для граждан от падения цены Brent до $40 за баррель. Складывается впечатление, что опытные российские чиновники уже заранее подкладывают себе соломку. Это, конечно, не значит, что уже сегодня, 15 апреля, цена барреля Brent сможет вырваться из диапазона $70,00−71,50, но уже к концу недели вероятность этого значительно вырастет», — полагает Быков.

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