Астана, 15 апреля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели в первом квартале 2019 года 916,5 тыс. тонн бензина, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

За отчетный период производство керосина выросло на 126,8%, до 167,8 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 5,3%, до 622,7 тыс. тонн, газойля — на 4,7%, до 1,1 млн тонн. Производство мазута сократилось на 5,5%, до 867,3 тыс. тонн.

Производство плоского проката сократилось на 48%, до 390,9 тыс. тонн, рафинированного свинца — на 16,8%, до 32,4 тыс. тонн, цинка — на 2,9%, до 80,2 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года в Казахстане произвели 378,9 тыс. тонн бензина, что на 30,9% больше, чем в январе 2018 года. Производство авиакеросина выросло на 57,2%, до 60,7 тыс. тонн.

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