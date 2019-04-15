Москва, 15 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве по программе реновации идёт расселение 57 пятиэтажных жилых домов, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в разных административных округах столицы по программе реновации идет строительство 109 домов.

На данный момент утверждено 323 стартовые площадки реновации. В проектировании находится 49 новых домов площадью почти 1 млн кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство первых жилых домов по программе реновации в Новой Москве начнётся летом 2019 года.

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