Москва, 15 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. В России пользователи сети выявили новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают данные у владельцев банковских карт, сообщает 15 апреля «Коммерсантъ».

Босх Иероним-Фокусник

Отмечается, что пользователям предлагают принять участие в «беспроигрышных лотереях» или опросах за вознаграждение, после чего злоумышленники просят внести комиссию за «перевод документов» и ввести данные банковской карты. Затем мошенники выводят перечисленные деньги через сим-карты.

По данным издания, оборот данной мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Обманутые пользователи уже начали писать жалобы в МВД и Роскомнадзор.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ обмана клиентов Сбербанка. Совершая звонки и отправляя СМС с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские, мошенники получали доступ к счетам граждан.

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