Магадан, 15 апреля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Объединение в одно юридическое лицо медучреждений в разных районах Магаданской области обусловлено формированием медицинских округов, которые распорядилось создать Министерство здравоохранения РФ. Идея реформирования была одобрена главой региона Сергеем Носовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больничная палата

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Объединять воедино собираются три поликлиники Магадана, Ягодинскую, Среднеканскую и Сусуманскую районные больницы, а также медучреждения в Тётькинском и Олькинском городских округах. ИА «Весьма» опубликовало текст приказа Минздрава РФ, которым вводится необходимость этих изменений.

«Целесообразно провести стратегическое планирование организации медицинской помощи с формированием медицинских округов, объединяющих по несколько районов субъектов Российской Федерации численностью населения не менее 150−200 тысяч каждый. Провести объединение станций (отделений) скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф в одно юридическое лицо — центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф субъекта РФ», — говорится в приказе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

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Мэр Магадана Юрий Гришан назвал предстоящую оптимизацию «управленческим безумием» и демонстрацией «полного пренебрежения мнением муниципалитета и жителей».

«Загадкой является, как главный врач Ольской райбольницы будет управлять здравоохранением в Теньке, до которой более трёхсот вёрст, да и промчаться нужно транзитом через Хасынский район, — цитирует ИА «Весьма» мэра города.

Юрий Гришан также отметил, что объединение поликлиник и больниц невозможно осуществить без финансовых затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области запланирована масштабная оптимизация поликлиник и больниц с целью укрупнения медучреждений ради улучшения качества их работы.

«Это манёвр внутри, который зависит от нашего умения. Но с точки зрения обоснования и штатного расписания, и финансового обеспечения — будет легче», — анонсировал перемены министр здравоохранения Колымы Сергей Чеканов.

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