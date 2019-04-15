Москва, 15 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 12 апреля ростом на 0,78%, за неделю — на 1,58%. Ключевым драйвером для роста нефтяных котировок стал вооруженный конфликт в Ливии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Глава ливийской национальной нефтяной компании заявил, что он может привести к снижению уровня добычи нефти. Трейдеры оценивают её сокращение примерно на 0,5 млн баррелей нефти в сутки.

Компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок в США. Согласно последним данным, за неделю до 12 апреля количество нефтяных установок в стране выросло на две единицы, до 833 штук.

Сегодня, 15 апреля, баррель Brent стоит 71,40 (-0,13%). Общая тенденция к росту цен на черное золото сохраняется. Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.

Первый уровень может быть достигнут в первой половине недели, второй — к 22 апреля. Общее ослабление доллара ускорит рост котировок.

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