Шанхай, Китай, 15 апреля, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Международная автовыставка пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля, где будут представлены достижения автомобильной промышленности, от производителей из разных стран, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Ridking Шанхайский международный автосалон

Выставка пройдет в Национальном выставочном центре (National Exhibition and Convention Center) на площади 360 тыс. кв. метров, сообщили организаторы мероприятия. Более тысячи автопроизводителей из 20 стран и регионов мира примут участие в мероприятии. При чем. Будут присутствовать как мировые гиганты вроде Volkswagen и Maserati, так и китайские производители вроде Chery, Geely и BYD.

Как обещают организаторы выставки, в рамках политики Китая по продвижению «зеленой энергии», десятки производителей автомобилей на новых источниках энергии дебютируют ан выставке, например такие малоизвестные бренды, как Weltmeister, KARMA и GYON.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский автопроизводитель Chery представит на предстоящем автосалоне в Шанхае свой новый электромобиль Tiggo e.