Москва, 15 апреля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Украинское будущее не существует в отрыве от русской идентичности, и это рано или поздно будет понято народом Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM С головой в ЕС

По его словам, пообещавшие украинскому народу евроинтеграцию во время Майдана сделали в равной степени невозможное к осуществлению обещание, как переселить народ Украины жить на Сатурн. И пока украинский народ на выборах пытается перебирать персоны, которые, по их мнению, смогут лучше осуществить обещанное. Однако, рано или поздно придет протрезвление.

«Не может жить Украина вне русской идентичности, потому что другой нет. Поэтому, рано или поздно, нормальный выбор в нормальные головы придет, надо просто ждать и работать», — подытожил Кургинян.

Как заявил ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, у Украины нет никакого европейского будущего, кроме аналогичного её европейскому прошлому — быть холопами у европейских господ.