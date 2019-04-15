Каракас, 15 апреля, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о российской и кубинской «интервенции» в интервью газете Clarin. Присутствие военных из России и c Кубы не было одобрено парламентом, отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Гуайдо подчеркнул, что разрешение на присутствие в стране российских и кубинских военных дал президент Николас Мадуро. Однако одобрить такой шаг может только парламент, в противном случае интервенция незаконна, утверждает он.

Оппозиционный лидер добавил, что противники президента «никогда не рассматривали военный вариант» решения кризиса, тогда как Мадуро «обещает превратить страну в еще одну Сирию».

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.

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