Киев, 14 апреля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко согласится с итогами голосования во втором туре выборов в стране, даже если победит его соперник Владимир Зеленский. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам действующий глава государства во время общения с журналистами на НСК «Олимпийский».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

"Это будет выбор украинского народа (если президентом будет избран Владимир Зеленский), — сказал Порошенко. — Я его буду уважать, любой выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта 2019 г. По итогам голосования во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко.

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