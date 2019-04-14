Москва, 14 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Сервис бронирования авиабилетов, отелей, автомобилей и других туристических услуг Momondo провел опрос среди своих пользователей на предмет расходов в туристической поездке. В опросе приняли участие 23 тысячи человек из 22 стран.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

Организаторы опроса выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие. Особый интерес вызывают результаты опроса российских туристов

Так, выяснилось, что, 24% российских туристов готовы выделить из своего бюджета на летний отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на семью. 20% заявила, что бюджет их летнего отпуска составляет от 20 до 50 тысяч рублей, 14% — от 7,5 до 20 тысяч рублей на семью.

От 100 до 150 тысяч рублей на летний отдых готовы тратить только 13% российских туристов, более 150 тысяч рублей — только 7%.

В 2019 году несколько уменьшилось число путешественников, которые готовы ради экономии жертвовать комфортом в отпуске. Число российских респондетов, планирующих сократить траты на шопинг, за год снизилось с 48% до 44%. 40% российских туристов готовы отказаться от аренды автомобиля, при этом в 2018 году таких было 43%.

Оказалось, что одним из путей снижения расходов на летний отдых стал выбор безвизового направления. 33% российских туристов выбирают безвизовое направление для поездки, чтобы не платить за право въезда в страну.

56% российских респондентов регулярно откладывают средства на летний отдых. 38% респондентов ради накопления средств на отпуск отказываются от походов в кафе и рестораны. 10% экономят на карте в спортклуб, а 14% — ради накоплений на отпуск не пользуются платным контентом в сети интернет.