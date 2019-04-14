Москва, 14 апреля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) объяснила, как следует выбирать качественные рыбные консервы на прилавках российских магазинов. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 14 апреля, на официальном сайте Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рыбные консервы

Прежде всего, Роспотребнадзор обращает внимание покупателей на упаковку рыбной продукции. В ведомстве напомнили, что качественная рыбная продукция должна сопровождаться маркировкой, которая включает в себя сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя.

Также на упаковке должна быть чётко написана дата производства продукции, срок её годности, условия хранения, состав продукции, пищевая ценность и масса нетто.

Если речь идёт о рыбных консервах, произведённых из замороженной рыбы, то на них должно быть написано: «произведено из мороженого сырья».

В Роспотребнадзоре напомнили, что на российских рынках и в российских магазинах могут продаваться только те рыбные консервы, которые соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Кроме того, Роспотребнадзор отметил, что в 2018 году в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составила 10%.