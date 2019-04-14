Лондон, 14 апреля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Самая дорогая картина в мире может оказаться подделкой, сообщает 13 апреля издание New York Post.

Леонардо да Винчи. Спаситель мира. ок. 1499

Работа Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная за $450 млн может быть дубликатом, считает искусствовед Бен Льюс. Если данная информация подтвердится, то реальная стоимость работы будет оцениваться всего в $1 тыс. 400.

По словам Льюиса, Национальная галерея в Лондоне целенаправленно обманула участников аукциона, скрыв информацию о том, что ряд экспертов не убеждены в подлинности картины.

Напомним, картина великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана в 2017 году на торгах в Нью-Йорке. Беспрецедентная сумма была во многом вызвана ажиотажем, созданным в преддверии аукциона.