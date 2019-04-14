Воронеж, 14 апреля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. На 97 году жизни скончалась известная воронежская художница Ксения Успенская, об этом 14 апреля сообщили в Союзе художников.

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

Успенская родилась в 1922 году в Воронеже в семье ученых. После окончания Московского института прикладного и декоративного искусства, она вступила в Союз художников СССР в 1955 году.

Художница на протяжении своей творческой деятельности принимала участие в многочисленных выставках, как регионального так и всесоюзного уровня. Ее работы хранятся, в том числе и в Третьяковской галерее.

Наиболее известная картина Успенской «Не взяли на рыбалку», ее знает буквально каждый житель России, так как она является хрестоматийной и иллюстрирует учебник по «Родной речи».