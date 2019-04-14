Бостон, США, 14 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» ранес поражение с крупным счетом команде «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда плей-офф кубка Стэнли нынешнего сезона.

Naomi Патрис Бержерон в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз»

Игра, проходившая на льду бостонской арены «Ти-Ди Граден», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Бостон» был предпочтительнее с самого начала и позволил сопернику отыграть единственную шайбу только в третьем периоде, сам, в свою очередь, забивая во всех.

Голы в составе победителей на счету Чарли Койла (5-я минута), Брэда Маршана (17-я), Дэнтона Хайнена (31-я) и Патриса Бержерона (56-я в большинстве). Финский голкипер клуба Тууска Раска смог отразить 30 из 31 шайбы, брошенной по его воротам.

У их оппонентов единственная шайба на счету Назема Кадри (51-я).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, этой победой «Бостон» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф — 1:1.