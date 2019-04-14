Колумбус, США, 14 апреля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Бывший защитник хоккейного клуба КХЛ СКА Владислав Гавриков официально перешел в состав клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», сообщает 14 апреля пресс-служба американской команды.

Fabien Perissinotto Хоккеист Владислав Гавриков

Сообщается, что с 23-летним Гавриковым заключено соглашение, которое рассчитано сроком на два года. При этом права на него в КХЛ сохраняет за собой СКА.

Отметим, Владислав Гавриков пришел в СКА в 2017 года и стал в составе победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в составе сборной России по хоккею — олимпийским чемпионом.

Напомним, защитник провел в КХЛ 279 матчей (57 в плей-офф), в которых набрал 61 (20 шайб + 41 результативная передача) очков.