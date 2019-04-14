Москва, 14 апреля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Проблемы Москвы будет невозможно решить до тех пор, пока Россия остаётся сырьевым придатком и не обладает мощной промышленностью. Такое мнение озвучил член Федерального совета «Партии Дела» Максим Калашников, выступая 13 апреля на митинге «Защитим Москву», посвящённом проблемам столицы.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва, Кремль

Акция, несмотря на выходной день, собрала около 400 участников. Большинство митингующих пришли с самодельными плакатами, затрагивающими самые разные аспекты — от проблем экологии до точечной застройки жилых территорий и действий мэрии Москвы в рамках градостроительной политики, которые ухудшают качество жизни населения. В ходе своего выступления Калашников отметил, что участников акции могло быть намного больше. Однако свою роль сыграл тот факт, что столичные власти буквально до последнего момента не согласовывали мероприятие. Это не дало возможности должным образом оповестить о нём население.

«Только позавчера согласовали и то только после встречной претензии. Людей толком и оповестить не удалось, спасибо всем, кто пришёл, мы с вами видим, что они делают со страной. В этой ситуации Российская Федерация обречена на сырьевую резервацию, а Москва превращается в разросшуюся, огромную, злокачественную опухоль — мегаполис без промышленности и науки. И этот нарост должен стать образцово-показательным лагерем, где они, эти новоявленные господа, которые нас в ничто превращают, получат над нами образцово-показательную власть. Нельзя решить проблему Москвы без решения проблемы всей страны. Страна должна быть нашей, Россия должна перестать быть сырьевой колонией. Но начинать надо с себя, с гражданской активности. Сейчас они боятся только одного — массового выхода людей на улицы. Любой митинг должен превращаться в массовый и только тогда они начинают бояться и с нами считаться», — обратился к присутствующим Калашников.

По мнению политика, впереди страну ждут трудные времена, и общество должно быть к ним готово. Член Федерального совета «Партии Дела» анонсировал акцию, которая запланирована на 2 мая в день памяти жертв трагедии в Одессе, когда украинские радикалы заживо сожгли десятки русскоязычных граждан.

«2 мая мы будем подавать заявку на проведение акции «Помни Одессу», но мы будем говорить не только об Одессе и отдавать дань памяти погибшим. Мы будем говорить про всю страну. Любой митинг надо использовать с толком. Решительные события приближаются. Я видел, как разворачивались события в конце 1980-х годов. И то, что те, которые сейчас над нами, повторяют судьбу поздней КПСС, мне уже очевидно. Надо просто не сплоховать, мы воробьи стреляные, нас как в 1991 году на мякине не проведешь. Надо действовать, надо выходить с требованиями, создавать группы сплочения на местах и вместе мы победим. Мы не дадим этой системой утащить с собой в могилу, мы не дадим состояться новому распаду. Мы победим», — сказал Калашников.

Слова представителя «Партии Дела» все участники акции поддержали одобрительными криками, выражая тем самым солидарность со всем сказанным.

Как в последствии рассказал корреспонденту ИА REGNUM политик, неграмотные действия властей превращают в Москву некое подобие Мехико в ХХ веке. Без общего плана развития России и возрождения её промышленности столица никогда не сможет стать городом по-настоящему удобным для людей. Залогом же развития российской экономики и индустриализации страны должен стать протекционизм — поддержка местных производителей продукции и ограничения на импорт иностранных товаров, в том числе при помощи тарифного регулирования.

«В Российской Федерации протекционизма сейчас не существует. Все страны, которые стали процветающими, применяли протекционизм. Никто не развивался в условиях настежь распахнутой экономики. Особенно важно это для Российской Федерации. Протекционизм — единственная возможность поднять промышленность страны. Тогда и у Москвы появляется человеческое будущее, тогда Москва сможет выполнять свою функцию столицы как организатора развития страны, а не города, который существует сам по себе и ради себя самого. Мы превращаемся в подобие сгнившей Византии — страны одного города».

То, насколько неэффективно выстроена управленческая система, показывает, в том числе, и поведение столичных властей в вопросах градостроительной политики. Представитель «Партии Дела» назвал неприемлемой ситуацию, при которой городские власти строят новые инфраструктурные объекты, не учитывая мнения местных жителей.

«Сперва надо подумать, как решить интересы жителей, а потом приступать к строительству. Если людей невозможно переселить, то зачем вы вообще затеваете такое строительство. Практика, когда мы затеваем строительство в Москве, не думая обо всей стране, порочна. Она ведёт к кризису и нарастанию недовольства», — отметил Калашников.