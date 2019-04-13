«Атлетико» одержал очередную сухую победу над «Сельтой»
Мадрид, 13 апреля, 2019, 21:24 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Атлетико» и «Сельта» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 32-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников».
В конце первого тайма французский нападающий Антуан Гризманн открыл счет — 1:0. На 74-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Сельта»)
Удары 10/11
Удары в створ ворот 5/3
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 8/15
Поданные угловые ½
«Атлетико» набрал 65 очков и укрепился на втором месте. «Сельта» с 32-мя баллами осталась на 16-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Рубио, Мойя, Коке, Сауль, Родри, Гризманн, Витоло, Корреа.
«Сельта»: Рубен, Мальор, Араухо, Оласа, Кабраль, Йокуслу, Мор, Лоботка, Буфаль, Будебуз, Гомес.
Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.
Желтые карточки: Будебуз — 37, Хуанфран — 56, Гризманн — 68, Оласа — 88.
Голы: Гризманн 42 — 1:0, Мората 74 — 2:0.