Мадрид, 13 апреля, 2019, 21:24 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Атлетико» и «Сельта» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 32-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников».

Fernandopascullo Стадион «Ванда Метрополитано»

В конце первого тайма французский нападающий Антуан Гризманн открыл счет — 1:0. На 74-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Сельта»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 8/15

Поданные угловые ½

«Атлетико» набрал 65 очков и укрепился на втором месте. «Сельта» с 32-мя баллами осталась на 16-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Рубио, Мойя, Коке, Сауль, Родри, Гризманн, Витоло, Корреа.

«Сельта»: Рубен, Мальор, Араухо, Оласа, Кабраль, Йокуслу, Мор, Лоботка, Буфаль, Будебуз, Гомес.

Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.

Желтые карточки: Будебуз — 37, Хуанфран — 56, Гризманн — 68, Оласа — 88.

Голы: Гризманн 42 — 1:0, Мората 74 — 2:0.