Варшава, 13 апреля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Польская прокуратура запретила Институту национальной памяти (IPN) проводить эксгумацию тел, обнаруженных недавно на территории бывшего нацистского концлагеря Треблинка.

Adrian Grycuk Мемориал в Треблинке

«Запланированная в период с 15 по 30 апреля 2019 года эксгумации польских жертв немецкого трудового лагеря для пленных поляков в Треблинке I не состоится», — цитирует сообщение прокуратуры издание gazeta.pl.

Из-за планов Института национальной памяти провести эксгумацию вновь обнаруженных на территории концлагеря останков, дело чуть не дошло до обострения в отношениях Польши и США. Дело в том, что значительную часть жертв Треблинки составляют евреи, а по еврейским религиозным правилам останки неприкосновенны.

Мэтью Бойс из отдела по отношениям с Европой Госдепартамента США направил польскому послу в Вашингтоне Петру Вильчку письмо, в котором выразил озабоченность возможным нарушением еврейских традиций.

«Наше посольство в Варшаве выяснило, что Институт национальной памяти начинает в понедельник эксгумацию массовых захоронений в Треблинке I. Если это действительно так, — это вызовет серьезную озабоченность религиозной природы о каких-либо запланированных эксгумациях, охватывающих места захоронения евреев-жертв Холокоста. Можете ли вы объяснить, каковы планы IPN по эксгумации? Мы надеемся, что любые эксгумации будут проводиться только при условии заранее проведенных консультаций с еврейской общественностью в Польше», — говорится в письме.

После этого заместитель генпрокурора и председатель Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа Анджей Кажорски отдал распоряжение IPN, находящемуся в подчинении генпрокуратуры, отменить эксгумацию.

Концентрационный лагерь Треблинка был вторым по масштабам нацистским лагерем смерти после Аушвиц-Биркенау. Считается, что в нём было уничтожено от 800 до 900 тысяч евреев.