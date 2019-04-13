Варшава, 13 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования, проведённого социологическим институтом «Pollster» для издания «SuperExpress», 65% поляков не хотят введения евро. Такое отношение к единой валюте Евросоюза объясняется тем, что поляки опасаются роста цен при вступлении страны в еврозону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Если политики и экономисты разделились по вопросу о вступлении Польши в еврозону, то поляки однозначно предпочитают единой валюте злотые, — пишет издание wpolityce.pl.

На вопрос, согласны ли вы с тем, что в Польше надо ввести евро, 65% ответили отрицательно, за введение евро высказались 35% опрошенных.

На вопрос о том, как возможное введение евро повлияет на цены товаров и услуг, 85% выразили уверенность, что цены вырастут. 13% респондентов считают, что ситуация с ценами не изменится, и 2% оптимистично заявили, что цены упадут.

42% опрошенных опасаются, что гипотетическое введение евро не только приведёт к росту цен, но также и к снижению заработков.

Всего в исследовании приняли участие 1083 человека.

В зону евро сейчас входят 19 стран из 28 членов Евросоюза.