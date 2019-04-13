Лондон, 13 апреля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Тоттенхэм» и «Хаддерсфилд» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» был разыгран матч 34-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «шпор».

Hzh Стадион «Тоттенхэм Хотспур»

На экваторе первого тайма опорный кенийский полузащитник Виктор Ваньяма открыл счет после передачи Льоренте — 1:0. Через 3 минуты вингер сборной Бразилии Лукас Моура удвоил преимущество «шпор» — 2:0. В конце матча Моура оформил дубль — 3:0. Через 6 минут Моура стал автором хэт-трика — 4:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Хаддерсфилд»)

Удары 20/7

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 75%/25%

Нарушения правил 9/12

Поданные угловые 4/2

«Тоттенхэм» набрал 67 очков и поднялся на 3-ю позицию. «Хаддерсфилд» с 14-ю очками остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Фойт, Ваньяма, Уокер-Питерс, Сиссоко, Эриксен, Моура, Дэвис, Льоренте.

«Хаддерсфилд»: Хамер, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Дурм, Хогг, Бакуна, Качунга, Леве, Станкавик, Ахерн-Грант.

Главный арбитр матча: Ли Мейсон.

Желтые карточки: Леве — 45, Фойт — 60, Бакуна — 66, Вертонген — 76.

Голы: Ваньяма 24 — 1:0, Моура 27 — 2:0, Моура 87 — 3:0, Моура 90+3 — 4:0.