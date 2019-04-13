Лисичанск, ЛНР, 13 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Работница Лисичанского желатинового завода погибла в результате взрыва оборудования. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Луганской области.

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Взрыв произошёл на предприятии «Лисичанский желатиновый завод», находящемся на территории Луганской Народной Республики, оккупированной украинскими силовиками.

Технологическое оборудование взорвалось в цехе, предназначенном для производства костного клея. В результате взрыва произошло обрушение фасада. При разборе завалов спасателями было найдено тело женщины, работницы предприятия.

В данное время продолжается разбор завалов, на месте ЧП работают 21человек личного состава и пять единиц техники. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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