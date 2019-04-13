Мадрид, 13 апреля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Эспаньол» и «Алавес» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран матч 32-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой каталонского клуба.

Elemaki Стадион «RCD Эспаньол»

На 19-й минуте Адриа Педроса вывел хозяев вперед — 1:0. В дебюте второго тайма Виктор Лагуардиа удвоил преимущество «Эспаньола», срезав мяч в свои ворота — 2:0. Через 9 минут аргентинский нападающий Хонатан Кальери отличился забитым мячом — 2:1.

Статистикаматча («Эспаньол"/"Алавес»)

Удары 6/7

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 10/16

Поданные угловые 3/5

«Эспаньол» набрал 41 очко и поднялся на 10-ю позицию. «Алавес» с 45-ю баллами остался на 7-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Росалес, Кансеко, Педроса, Санчес, Дардер, Рока, Иглесиас, Мелендо, У Лэй.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Эли, Лагуардиа, Химо, Инуи, Гарсия, Брашанац, Хони, Кальери, Бастон.

Главный арбитр матча: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Желтые карточки: Перейра — 21, Дуарте — 39, Дардер — 53, Лагуардиа — 79, Рока — 84.

Голы: Педроса 19 — 1:0, Лагуардиа (авг) 47 — 2:0, Кальери 56 — 2:1.