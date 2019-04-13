Екатеринбург, 13 апреля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Более тысячи человек были эвакуированы из нескольких торговых центров в Екатеринбурге из-за очередных анонимных сообщений о минировании. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Были эвакуированы персонал и посетители торговых центров «Гринвич», «Радуга Парк» и «Новомосковский», а также ряда других объектов.

Всего эвакуированы более тысячи человек. В зданиях проводятся проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная волна телефонного терроризма накрыла Россию в конце января. Множество анонимных сообщений о якобы минировании тех или иных мест массового скопления людей поступали практически во всех регионах России.