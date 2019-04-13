Вашингтон, 13 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Мировые поставки персональных компьютеров в первом квартале 2019 года сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчёт аналитиков компании IDC.

Clker-Free-Vector-Images Персональный компьютер

По данным IDC, в первом квартале года в мире было поставлено около 58,5 млн персональных компьютеров (включая традиционные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции). Отмечается, что поставки настольных компьютеров несколько выросли, однако это не позволило компенсировать снижение поставок ноутбуков.

Лидером по поставкам персональных компьютеров стала американская компания HP, отгрузившая около 13,6 млн машин. Вторую строчку заняла китайская компания Lenovo, поставившая около 13,4 млн компьютеров, третью — американская корпорация Dell, поставившая около 10,4 млн устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты компании Gartner представили отчёт, согласно которому поставки персональных компьютеров в 2018 году сократились на 1,3% по сравнению с 2017 годом.